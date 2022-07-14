В Жигулевске 8-летняя девочка получила подарок от солдата из зоны проведения спецоперации

Подарок 8-летней Еве вручали в торжественной обстановке. Фото: администрация Жигулевска

По-настоящему трогательная история произошла в 2022 году в городе Жигулевск Самарской области. В феврале юная жительница города Ева написала военнослужащему письмо. В теплых детских строчках девочка пожелала солдату крепкого здоровья и поблагодарила за защиту.

- Благодаря тебе и другим солдатам мы живем спокойно. Я горжусь своей Родиной, нашей армией и тобой, - написала в письме 8-летняя Ева. Рядом девочка нарисовала солдата.

Девочка написала очень трогательное послание. Фото: администрация Жигулевска

Военнослужащий Дмитрий, получивший послание, был тронут словами ребенка. Он решил поблагодарить девочку и передать ей «солдатский привет», сообщает администрация Жигулевска.

Юную адресантку искали всем городом. Найти Еву удалось по социальным сетям. А 11 июля 2022 года девочка получила подарок от солдата. Он прибыл в город силами ветеранов тольяттинского спецподразделения правоохранительных органов «Гвоздика».

Ева не только получила подарок, но и вместе со всеми возложила цветы к Вечному огню. Фото: администрация Жигулевска

Подарок ребенку в торжественной обстановке вручил глава города Илья Сухих. Он также поблагодарил родителей за достойное воспитание девочки. В конце встречи все присутствующие возложили цветы к Вечному огню.