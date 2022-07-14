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Происшествия14 июля 2022 11:56

В Самаре расследуют дело о законности размещения отходов

Районное учреждение заключило контракт с подрядчиком
Алена ПРОВКИНА
В областном центре продолжается расследование уголовного дела

В областном центре продолжается расследование уголовного дела

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре правоохранители провели проверки законности заключения контрактов. Оказалось, что подрядчики размещали отходы по другим документам.

По данным прокуратуры Самарской области, МБУ «Промышленный» заключал контракты с подрядчиками, чтобы те выполняли работы по вывозу мусора. Учреждение, в качестве разрешающих документов, предоставляло талоны на размещение отходов по другим контрактам. Так организация-подрядчик выполняла работы в пользу других заказчиков.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Прокуратура района взяла расследование под контроль.