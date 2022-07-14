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Общество14 июля 2022 12:17

В Самаре осудили экс-полицейских, которые передавали данные сторонникам Навального

Бывшие сотрудники правоохранительных органов отправятся в колонию и заплатят штрафы
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Самарский районный суд вынес приговор летом 2022 года

Самарский районный суд вынес приговор летом 2022 года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вынесли приговор экс-начальнику дежурной части ОП №6 УМВД по г. Самаре Алексею Борисову и его подчиненному Кириллу Чупрову. Бывших полицейских признали виновными в передаче конфиденциальных данных из базы МВД. Они передали информацию третьим лицам за вознаграждение, сообщает УФСБ по Самарской области.

Эта история началась еще в 2020 году. Следствие выяснило, что неизвестный предложил Кириллу Чупрову «сливать» секретные данные за деньги. Продажа информации велась в телеграмм-канале. К незаконной деятельности подключился и начальник Чупрова - Алексей Борисов. Таким способом правоохранителям удалось заработать почти 600 тысяч рублей.

Летом 2022 года Самарский районный суд вынес обвиняемым приговор. Алексея Борисова приговорили к 9 годам исправительной колонии строгого режима и назначили штраф в размере 5 млн. 969 тыс. рублей. Он также лишен звания «майор полиции» и не имеет права занимать должности госслужбы три года. Аналогичный приговор вынесен и Кириллу Чупрову, только он проведет в колонии 5 лет. Экс-полицейский также должен лишается звания «старший лейтенант полиции».

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