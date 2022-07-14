Квартал в районе клиник СамГМУ зачистят под новые дома в Самаре

Под демонтаж могут попасть 10 жилых домов Фото: Иван Макеев

В Самаре зачистят квартал неподалеку от клиник СамГМУ. Речь идет о территории площадью 2,57 га в границах проезда Георгия Митирева, внутридворового проезда, улиц Революционной и Печерской в Октябрьском районе. Этот район отдадут под комплексную застройку. Информация об этом размещена на сайте городской администрации.

- Предельный срок реализации проекта составит 7 лет с момента заключения соответствующего договора. Предельный объем строительства – 82 240 кв. м, - говорится в документах мэрии.

Под снос пойдут аварийные дома по адресам: ул. Печерская, 10, 16 и 18, а также пр. Георгия Митирева / ул. Печерская, 8/2. Кроме того, планируется демонтировать МКД 1950-1960 годов строительства. Среди них: ул. Революционная, 103; ул. Печерская, 6, 8, 14; пр. Георгия Митирева, 4 и 6. Также уберут несколько гаражей и хозяйственные кладовые.

Еще два объекта, которые находятся на территории под комплексное развитие, постараются сохранить. Это ГУП «Самарская областная казна» (ул. Революционная, 107) и газораспределительная подстанция № 29 (ул. Революционная, Печерская).