В Самаре тестировщик в IT может зарабатывать более 220 тысяч рублей

В Самаре специалисты с опытом работы смогут заработать больше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно, сколько может заработать тестировщик в IT-компании. Зарплата сотрудников превышает 220 тысяч рублей.

По сообщению сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, специалисты проанализировали предложения работодателей и ожидания претендентов в июле 2022 года. Выяснилось, что в областной столице тестировщикам могут заплатить 225 тысяч рублей. Наиболее востребованы сотрудники с опытом работы от 3 лет, владеющие инструментарием нагрузочного тестирования и имеющие опыт в разработке автотестов.

Также отмечают, что средние зарплаты начинающих специалистов за год почти не изменились. Максимальную зарплату, которую могут предложить тестировщикам, зафиксировали в Москве – 300 тысяч рублей.