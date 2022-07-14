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Происшествия14 июля 2022 13:35

В Самарской области силовики задержали пособника международных террористов

По месту жительства подозреваемого проведен обыск
Анастасия ФИЛАТОВА
Сотрудники ФСБ провели задержания в пяти регионах России

Сотрудники ФСБ провели задержания в пяти регионах России

Фото: скриншот с видео

В Самарской области задержали пособника международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России), которая сейчас действует в Сирии. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

Аналогичные задержания силовики провели также в Кабардино-Балкарии, в Астраханской, Волгоградской и Московской областях. По данным правоохранителей, подозреваемые создали разветвленную сеть по сбору и переводу денег на счета и карты третьих лиц. Они сделали это по указанию эмиссаров террористической организации. Насколько известно, полученными деньгами снабжали боевиков. Средства направляли под видом благотворительности.

У всех задержанных дома нашли средства коммуникации, платежные инструменты, а также документы, которые подтверждают их преступную деятельность. В отношении предполагаемых пособников террористов возбуждены уголовные дела.