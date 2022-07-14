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Общество14 июля 2022 13:57

В Самарской области снизилось количество сотрудников, получающих «белую зарплату»

Многие жители получают деньги «в конверте»
Алена ПРОВКИНА
Многие жители получают зарплату неофициально

Многие жители получают зарплату неофициально

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты узнали, что многие жители получают черную зарплату. Официально зарабатывают только 65% респондентов.

По информации службы исследований hh.ru, опрос среди жителей провели в июле 2022 года. Отмечают, что ранее, два года назад, «белую» зарплату получали 77% опрошенных. Сейчас число самарцев, работающих по трудовому договору, заметно снизилось. Еще 27,5% работников получают «серую» зарплату – официально и в «конверте».

«Черную» зарплату чаще всего получают сотрудники в возрасте от 18 до 24 лет – 19% респондентов. Полностью «белую» зарплату обычно имеют люди старше 55 лет.