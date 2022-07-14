В Самарской области 70-летняя женщина предстанет перед судом

Пенсионерка украла чужую сумку. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В городе Сызрань Самарской области местная жительница подозревается в краже. Пенсионерка предстанет перед судом.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 70-летняя женщина пришла в один из продуктовых магазинов города. Покупатели обратили внимание на оставленную сумку и передали информацию кассиру. Предприимчивая пенсионерка решила воспользоваться ситуацией и заявила, что сумку оставила она.

Продавец отдала женщине сумку. Та пошла домой и распорядилась содержимым по своему усмотрению. Уже после в магазин вернулась настоящая владелица пропавшей сумки. Злоумышленница успела потратить деньги в магазине, заявительница оценила ущерб в 18 500 рублей. Подозреваемую задержали, пенсионерка предстанет перед судом.