В Самаре экс-директор колледжа окажется в тюрьме

Бывший директор окажется в тюрьме за взятки и мошенничество Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно, что бывший директор ГБПОУ СО «Поволжский государственный колледж» окажется за решеткой. Он злоупотребил должностными полномочиями.

По сообщению прокуратуры Самарской области, в областном центре экс-директор и три посредника понесут уголовную ответственность. Известно, что в июле 2020 года подозреваемый получил от сотрудницы 144 тысячи рублей, чтобы выделить места двум абитуриентам. Всего за зачисление была предусмотрена сумма в 306 тысяч рублей, часть из которой посредники присвоили себе.

Также обвиняемый издал приказ, в котором было указано проведение занятий. Оказалось, что их провел другой человек, а сумма была завышена в два раза. Бывшему директору назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.