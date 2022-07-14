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Происшествия14 июля 2022 15:34

В Самарской области нашедшего наркотики мужчину задержали инспекторы

Подозреваемый неоднократно судим
Алена ПРОВКИНА
Приговор пока не вступил в законную силу

Приговор пока не вступил в законную силу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местного жителя приговорили к колонии. Он признался правоохранителям, что случайно нашел наркотики в лесу.

По информации прокуратуры Самарской области, подозреваемый забрал найденной сверток с наркотическим веществом и решил прокатиться на маршрутном автобусе до Жигулевска. В пути следования его задержали сотрудники дорожной полиции.

Оказалось, ранее задержанный уже был судим за аналогичное преступление. В этот раз суд приговорил обвиняемого к исправительной колонии общего режима. Мужчина проведет за решеткой 3 года и 6 месяцев.