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Общество14 июля 2022 15:55

В Самаре нарушитель хотел избежать ареста и передал имущество другу

Судебные приставы нашли автомобиль
Алена ПРОВКИНА
Имущество должника арестовали. Фото: пресс-служба УФССП России по Самарской области

Имущество должника арестовали. Фото: пресс-служба УФССП России по Самарской области

В Самаре судебные приставы Куйбышевского района арестовали автомобиль должника. Он хотел спрятать имущество у друга.

По данным пресс-службы УФССП России по Самарской области, житель села Шенталы Самарской области не выплатил штрафы, общая сумма которых достигла 122 тысяч рублей. В отношении него были возбуждены исполнительные производства.

Мужчина знал о задолженности, но игнорировал требования. Чтобы избежать ареста автомобиля, должник передал машину другу, но его машину нашли и описали. Если злоумышленник не оплатит штраф, то его транспорт отправят на реализацию.