В Красноглинском районе Самары временно отключат электричество 15 июля 2022 года

Жители временно останутся без электричества Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красноглинском районе города Самара временно отключат электроснабжение. Жителей предупредили о проводимых работах.

По полученной информации, в поселке Красная Глинка временно отключат электричество 15 июля 2022 года. Отмечают, что по некоторым адресам проведу плановые работы на высоковольтной линии. Подобные отключения необходимы для предотвращения аварий на сетях.

Работы проведут с 9:30 до 15:00. Временно отключат электричество по следующим адресам: квартал 5, дома №5, №6; коттеджи по улице Зауральской; магазин, трактир «Избушка; поликлиника №3, МБОУ СОШ №9.