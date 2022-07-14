Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 июля 2022 17:23

В Красноглинском районе Самары временно отключат электричество 15 июля 2022 года

Об этом сообщили в районной администрации
Алена ПРОВКИНА
Жители временно останутся без электричества

Жители временно останутся без электричества

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красноглинском районе города Самара временно отключат электроснабжение. Жителей предупредили о проводимых работах.

По полученной информации, в поселке Красная Глинка временно отключат электричество 15 июля 2022 года. Отмечают, что по некоторым адресам проведу плановые работы на высоковольтной линии. Подобные отключения необходимы для предотвращения аварий на сетях.

Работы проведут с 9:30 до 15:00. Временно отключат электричество по следующим адресам: квартал 5, дома №5, №6; коттеджи по улице Зауральской; магазин, трактир «Избушка; поликлиника №3, МБОУ СОШ №9.