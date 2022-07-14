В ближайший час в Самарской области ожидается шквалистый ветер, гроза и град

В регионе пройдет град Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области местных жителей предупредили об ухудшении погодных условий. На регион обрушится шквалистый ветер, град и гроза в ближайшие три часа.

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», порывы ветра достигнут 17-22 метров в секунду, местами – 25-27 метров в секунду. Объявлен оранжевый уровень опасности. Подобная погода сохранится и ночью с 14 на 15 июля 2022 года.

Специалисты ГУ МЧС России по Самарской области рекомендуют не выходить на прогулки. Если ветер застал на улице, необходимо укрыться в подземных переходах или подъездах. Лучше не прятаться за остановками и под рекламными щитами.