В Самарской области проводят рекультивацию крупной свалки

Полигон расчистили от мусора. Фото: минсельхоз региона

В городе Чапаевск Самарской области специалисты проводят рекультивацию несанкционированной свалки. Специалисты вывезли мусор с территории.

По полученной информации, в регионе продолжают реализовывать проект «Чистая страна». Рабочие приступили к ликвидации свалки в районе гаражного массива на улице Расковой. Горы мусора вывезли с участка. Площадь свалки составляет – 2 га, объем отходов – 8,2 тыс.тонн.

На данный момент рабочие выполняют разработку свалочного грунта, вывозят его на полигон и завозят пригодный для обратной засыпки грунт. В августе планируют провести биологический этап рекультивации.