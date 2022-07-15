В Самарской области пьяный мужчина без прав разъезжал на отечественном автомобиле

Водителя задержали инспекторы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники дорожной полиции задержали водителя. Мужчина отказался проходить освидетельствование.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, инспекторы задержали водителя отечественного автомобиля «LADA 2114». Мужчина имел явный признаки алкогольного опьянения, но отказался проходить тест. Автолюбителя отстранили от управления машины. После проверки, оказалось, что в феврале 2022 года задержанного уже лишали прав за аналогичное преступление.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Мужчина может провести за решеткой два года.