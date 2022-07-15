Студент из Самары остался без денег и без пианино

Сотрудники полиции продолжают расследование Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель обратился за помощью в полицию. Продавец перестал выходить на связь.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, студент из областного центра решил через интернет приобрести музыкальный инструмент. Потерпевший нашел заманчивое предложение и связался с продавцов. Тот сообщил, что электронное фортепиано стоит 45 тысяч рублей. Парень, недолго думая, перевел указанную сумму и хотел узнать дату доставки.

После оплаты незнакомец перестал выходить на связь. Молодой человек понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.