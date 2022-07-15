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Происшествия15 июля 2022 5:20

В Самарской области пьяный хулиган сообщил о бомбе в отделении полиции

Угрозы не обнаружили
Алена ПРОВКИНА
Сотрудники полиции задержали злоумышленника

Сотрудники полиции задержали злоумышленника

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сергиевск Самарской области местный житель решил подшутить над сотрудниками полиции. Теперь мужчина понесет уголовную ответственность.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Он хотел похулиганить и позвонил в отделении полиции. Мужчина сообщил, что в здании находится бомба. На место происшествие прибыла следственно-оперативная группа и ближайшие экипажи.

Оказалось, что угрозы жизни и здоровью граждан не обнаружили. Сотрудники полиции смогли поймать хулигана, который признался, что звонил специально. Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.