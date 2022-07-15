На Самарскую область обрушатся шквалистый ветер и ливень 15 июля 2022 года

В регионе опять усилится ветер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местных жителей предупредили об ухудшении погодных условий. На регион обрушится шквалистый ветер.

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», днем 15 июля 2022 года ожидается усиление западного ветра, порывы которого достигнут 15-18 метров в секунду. В области объявили желтый уровень опасности. Местами пройдет сильный ливень, гроза, возможен град.

Специалисты ГУ МЧС России по Самарской области, рекомендуют закрыть окна, двери и дымоходы. Также необходимо отключить все электроприборы в сельской местности.