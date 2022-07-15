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Общество15 июля 2022 6:24

Молодые самарцы меньше остальных боятся заражения оспой обезьян

Исследователи предоставили данные опроса
Алена ПРОВКИНА
Многие самарцы не боятся вируса

Многие самарцы не боятся вируса

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Молодые жители Самары меньше остальных боятся заражения оспой обезьян. Отмечают, что привитых среди них практически нет.

По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 10% самарцев признались, что боятся заразиться новым вирусом. При этом, 1 из 3 опрошенных лишь немного переживают из-за заражения. 58% респондентов вовсе не боятся оспы обезьян.

Специалисты отмечают, что женщины боятся вируса больше, чем мужчины – 12% против 7%. Молодые самарцы младше 34 лет меньше остальных переживают из-за новой болезни.