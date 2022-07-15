Крестный ход в память о расстреле царской семьи пройдет в Самаре 17 июля 2022 года

Колонная верующих пройдет по нескольким улицам города / Фото: Самарская митрополия

В воскресенье, 17 июля 2022 года, в 11:00 в Самаре пройдет крестный ход. Он будет посвящен памяти убиения последнего русского царя Николая II и его семьи. Верующие пройдут по нескольким улицам. Из-за этого движение транспорта там может быть затруднено.

Крестный ход стартует от храма в честь Святых Царственных Мучеников при школе № 54 (ул. Ерошевского, 29). Далее его маршрут пройдет по улицам Маломосковской, Революционной, Дыбенко, Авроры, по Академическому переулку (Троице-Сергиев приход), по улицам Ивана Булкина, Дыбенко, Карбышева, 37 (храм в честь Святителя Николая). Потом верующие отправятся к парку Победы, где расположен храм в честь Святых благоверных князей Бориса и Глеба, затем пройдут по улице Аэродромной и Измайловскому переулку. Завершится крестный ход у храма в честь Святых Царственных Мучеников на улице Бобруйской, 83.

Департамент транспорта Самары призвал автомобилистов быть предельно внимательными и снижать скорость на участках, где пройдет крестный ход, а также соблюдать требования регулировщиков ГИБДД.