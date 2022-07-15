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Общество15 июля 2022 6:55

Самарцам рассказали, как избежать опасности на рынках

Жителям необходимо соблюдать определенные правила
Алена ПРОВКИНА
Продукты с рынка необходимо тщательно промыть

Продукты с рынка необходимо тщательно промыть

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Самары рассказали, как правильно выбирать овощи и фрукты на рынке. Не соблюдение правил может повлечь за собой кишечные заболевания.

По информации Роспотребнадзора по региону, покупать сезонные овощи, фрукты и ягоды крайне важно для организма. Чтобы избежать осложнений, необходимо правильно выбирать продукты. Начать следует с осмотра плода, после покупки необходимо тщательно промыть купленные овощи или фрукты под проточной водой.

Загрязнения могут вызвать заражения человека паразитами. Грязные продукты содержат бактерии и вредные микроорганизмы. Многие овощи и фрукты необходимо замочить в воде, чтобы полностью избавиться от риска заболевания.