В Самаре пройдет бесплатный концерт 15 июля 2022 года

Концерт пройдет на территории кофейни. Фото: Кофейня White Cup Самара

В Самаре местных жителей пригласили на бесплатный концерт в пятницу, 15 июля 2022 года. Организатор мероприятия – кофейня White Cup.

Отмечают, что во Дворе-Курорте пройдет встреча с группой Quartet: Noir. По сообщению организаторов, коллектив образовался совсем недавно, каждый участник - профессиональный музыкант. Слушатели смогут насладиться авторскими аранжировками джазовых стандартов.

Концерт начнется 15 июля в 19:00. Адрес проведения мероприятия – улица Красноармейская, 15. Вход и посадка свободные. Возрастное ограничение 12+.