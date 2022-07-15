В Жигулевске девушка на «Гранте» протаранила дерево

Легковушке разворотило всю левую сторону Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В ночь на четверг, 14 июля 2022 года, в Жигулевске произошло серьезное ДТП. Примерно в 2:35 на улице Комсомольской «Лада Гранта» разбилась о дерево. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным сотрудников ГИБДД, легковушкой управляла 21-летняя девушка. Она ехала в направлении улицы Вокзальной. В пути автомобилистка не справилась с управлением и влетела в дерево. При этом основной удар пришелся на левую сторону машины. Авто получило сильные повреждения.

В результате происшествия пострадали два человека: девушка-водитель и ее 19-летний пассажир. Обоих госпитализировали в больницу. Сейчас полицейские продолжают выяснять все детали аварии. Проводится проверка.