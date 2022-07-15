В Самаре реставрация дома Маштакова близится к завершению

Строители продолжают реконструкцию здания Фото: Ольга НОВИКОВА

В Самаре местным жителям рассказали, как проходит реставрация дома Маштакова. Здание станет музеем «Заварка».

По данным пресс-службы депутата Госдумы Александра Хинштейна, в доме Маштакова создадут новое общественное пространство. Проект музея-галереи «Заварка» разработан под руководством Дмитрия Храмова. Отмечают, что на первом этаже здания разместится арт-купеческая чайная, а на втором – музей.

По словам строителей, конструктивные элементы на данный момент отреставрированы на 95%. Подрядчики занимаются инженерными коммуникациями, уже провели воду, на участке частично есть электричество.