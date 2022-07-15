Принципы ESG в действии

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В последнее время про ESG стали говорить все чаще. Бизнесмены стали задаваться не только вопросом: как развиваться свой бизнес, но и вопросом: что они могут дать людям и экологии. Сегодня ответственные предприниматели занимаются вопросами экологии, грамотного корпоративного управления и социальными проектами. Это становится не просто трендом, но и важной составляющей прогрессивного бизнеса.

Недавно Сбер опубликовал отчёт о соответствии Принципам ответственного банкинга Финансовой инициативы Программы ООН по окружающей среде, Принципам Глобального договора ООН, Целям устойчивого развития ООН и рекомендациям Целевой группы по раскрытию финансовой информации, связанной с климатом за 2021 год.

Такой отчет позволяет определить насколько бизнес отвечает целям устойчивого развития и какие конкретные шаги компания предпринимает для их достижения.

Сбер стал одной из первых российских компания, которая стала внедрять в своё управление ESG принципы. И по итогам 2021 года ей удалось достигнуть важных результатов. Так, уже 5780 отделений Сбербанка по всей стране адаптировано для людей с инвалидностью, 31 989 банкоматов адаптировано для людей с нарушениями зрения. Для сохранения экологии также ведется, значимая работа – доля возобновляемых источников энергии в энергопотреблении Сбера достигла 22%.

Большую значимость имеет ответственное финансирование, т.е. финансирование проектов, отвечающих принципам ESG. По данным банка в 2021 году объём размещения рублёвых ESG-облигаций с участием Сбера превысил 120 млрд рублей, объём дебютного выпуска зелёных облигаций Сбера — 25 млрд рублей, а портфель «зелёных» и ESG-кредитов достиг 300 млрд рублей.

Если говорить о регионах Поволжья, то недавно Поволжский банк Сбербанка опубликовал информацию, что в первом полугодии 2022 года их портфель ответственного финансирования вырос на 28% и на 1 июля составил около 40 млрд рублей, а самый значительный рост пришёлся на июнь – более 4,7 млрд рублей. Это произошло благодаря ESG-финансированию крупных партнёрских проектов.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка отмечает, что сегодня в России все больше компаний обращают внимание на ESG-финансирование.

«Ответственное финансирование сегодня является трендом во всех прогрессивных странах. В России ESG подход становится одним из обязательных элементов ведения бизнеса и формирует гармоничное развитие предпринимательства и общества, – отмечает Анащенко. –Сбербанк является одним из первых российских банков, который стал активно использовать инструменты ответственного финансирования совместно со своими партнерами. Опираясь на данные о росте нашего портфеля «зелёного» финансирования, мы отмечаем рост интереса у наших клиентов к данному виду кредитования».

Свою системную ESG-трансформацию Сбер запустил в 2020 году. Именно тогда была разработана и утверждена ESG-стратегия до 2023 года. Ознакомиться с полным отчетом можно на сайте банка.