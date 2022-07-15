Пошла жара: где самарцы спасаются от июльского зноя

Самые жаркие дни самарцы традиционно проводили вне города – на загородных пляжах, волжских островах и дачных участках.

Мобильный трафик МТС в загородных местах отдыха в выходные дни в июле вырос в четыре раза по сравнению с «будничными» значениями, причем, наиболее значительный рост наблюдался рядом с водоемами. Как и в прошлом году, в списке пляжных локаций лидирует полуостров Копылово в Ставропольском районе. Также жители Самарской области загорали на Красноглинском и Новокуйбышевском пляжах, переправлялись в «Заволгу» на острова Поджабный, Голодный, Зелененький и спасались от зноя в Самарской Луке – более, чем в два раза вырос трафик на популярных туристических маршрутах в Рождествено, Ширяево, Солнечной поляне, Бахилово.

Второе место в топе летних локаций предсказуемо заняли дачи – жители губернии жарили шашлыки и загорали на садовых участках в окрестностях Тольятти и в Сызранском районе. Также в число самых «качающих» сел, по данным МТС, вошли Водинские дачи в Красноярском районе, поселки Гранный и Волжский.

Что касается Самары, на набережной, на улицах Ленинградской и Куйбышева – традиционно популярных прогулочных зонах старого города – резких скачков трафика не было, так как в разгар летнего сезона здесь традиционно много людей.

«С наступлением жарких дней горожане мигрируют за город и на отдыхе активно используют мобильный интернет. Благодаря искусственному интеллекту и анализу больших данных мы можем прогнозировать нагрузку на сеть и усиливать ее там, где нужно. Так, к началу сезона МТС усилила сеть на территории дачных массивов и в топовых туристических локациях региона, включая легендарную Заволгу», - рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.