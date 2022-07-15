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Общество15 июля 2022 8:19

На строительство крытого футбольного манежа в Самаре направят 856 млн рублей

Сейчас идет поиск подрядчика
Анастасия ФИЛАТОВА
Возвести спортобъект необходимо до конца 2023 года

Возвести спортобъект необходимо до конца 2023 года

Фото: pixabay.com

В Самаре построят крытый футбольный манеж. На его создание власти региона готовы направить 856,4 млн рублей. Сейчас ГКУ СО «Управление капитального строительства» ищет подрядчика, который займется необходимыми работами. Информация размещена на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит обустроить кровлю, провести фасадные и внутренние отделочные работы; сделать санитарно-технические, электротехнические и трубопроводные системы, наружные сети теплоснабжения, а также провести пусконаладочные работы и благоустройство.

Сейчас идет процесс подачи заявок. Итоги электронного аукциона подведут 1 августа 2022 года. Срок действия контракта — 31 декабря 2023 года.