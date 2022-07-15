В Самарской области на дорогах проведут рейды с 15 по 17 июля 2022 года

Водителям следует быть внимательнее на дорогах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники дорожной полиции проведут масштабные рейды с 15 по 17 июля 2022 года. Нарушителям уделят особое внимание.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, госавтоинспекторы по традиции выходят на усиленный режим несения службы. В выходные дни планируют задействовать максимальное количество сотрудников, в том числе и руководство. Особое внимание будут уделять водителям в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что пьяных автолюбителей за первое нарушение ждет административный штраф – 30 тысяч рублей и временное лишение прав. При повторном задержании водителей могут привлечь к уголовной ответственности.