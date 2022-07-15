Дети из города Снежного, отдыхавшие в Самарской области, отправились домой

Ребята прибыли, чтобы отдохнуть в самарских детских лагерях. Фото: Минсоцдемографии региона

В Самарской области ребята из города Снежного отдыхали в детских оздоровительных лагерях. Спустя три недели подростки отправились домой.

По сообщению минсоцдемографии Самарской области, на железнодорожный вокзал прибыли министр социально-демографической и семейной политики вместе с сотрудниками. Ребят провожали после смены в детском лагере. Подростки и школьники весело делились впечатлениями.

А уже сегодня, ранним утром, новая группа ребят приехала из города Снежного, чтобы попасть в следующую смену лагеря. В гости в Самарский регион приехали 120 мальчишек и девчонок.