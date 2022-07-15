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Общество15 июля 2022 9:36

Музей славы создадут в школе в Шигонах, где учился погибший герой СВО

Такое поручение дал губернатор Дмитрий Азаров
Илона МАЙСКАЯ
В школе увековечат память о капитане Дмитрии Афанасьеве

В школе увековечат память о капитане Дмитрии Афанасьеве

В Самарской области создадут музей славы. Его обустроят в школе в селе Шигоны, где учился командир роты связи капитан Дмитрий Афанасьев, который весной героически погиб в ходе спецоперации на Украине. Соответствующее поручение дал губернатор Дмитрий Азаров.

Сейчас музей славы создан в другом корпусе школы. Однако глава региона считает, что необходимо разместить экспозицию и там, где провел школьные годы погибший боец. Губернатор предложил использовать в качестве экспонатов личные вещи Дмитрия Афанасьева. Также он поручил установить памятный информационный стенд в классе, где учился молодой человек.

Известно, что Дмитрий Афанасьев мечтал стать офицером с юных лет. Он окончил Санкт-Петербургскую академию связи. Молодой человек участвовал в освобождении Крыма в 2014 году, а также в военных действиях в Сирии в 2019-м. Весной этого года он отправился на Донбасс, где отдал свою жизнь. Его посмертно наградили орденом Мужества. Накануне Дня Победы на фасаде школы в Шигонах открыли мурал в память о земляке. Образовательному заведению планируют присвоить имя героя.

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