Все заволокло черным дымом: в Южном городе-2 горела новостройка

Пожар начался на первом этаже высотки / Фото: vk.com/yug_2

Днем в пятницу, 15 июля 2022 года, в микрорайоне Южный город-2 под Самарой произошло ЧП. Там загорелась одна из новостроек. Об этом в соцсетях сообщили местные жители, а видеоблогер Евгений Щекин успел заснять процесс тушения огня с воздуха.

- В строящемся доме рядом с улицей Губернаторской горел пенопласт. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. На месте работали 20 сотрудников и 7 спецмашин, - передают жители ЮГ-2 информацию от пожарных.

Судя по кадрам очевидцев, пожар начался на первом этаже высотки. Оттуда поднимался густой черный дым, который было видно издалека. Пламя частично повредило фасад здания и окна. Насколько известно, жильцы в дом еще не заехали, так что обошлось без пострадавших. Из-за чего начался пожар, пока не ясно. Причину предстоит установить специалистам.