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Происшествия15 июля 2022 9:57

В Тольятти из-за серьезного ДТП пострадал 18-летний парень

Водитель автомобиля отказался проходить освидетельствование
Алена ПРОВКИНА
В отношении водителя возбудили административное дело. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В отношении водителя возбудили административное дело. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Автозаводском районе города Тольятти из-за серьезного дорожного происшествия пострадал молодой парень. Его госпитализировали.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, днем, 14 июля 2022 года, 64-летний водитель отечественного автомобиля «Lada Kalina» ехал по территории АЗС. При выезде на улице Борковскую мужчина не уступил на главной дороге «Volkswagen Transporter».

В результате столкновения пострадал 18-летний пассажир отечественной легковушки. Молодого человека госпитализировали в медучреждение. Водитель «Lada Kalina» отказался проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.