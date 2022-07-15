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Здоровье15 июля 2022 10:32

Коронавирус 15 июля 2022 года подхватили еще 67 жителей Самарской области

Число заболевших увеличилось по сравнению с предыдущим днем
Анастасия ФИЛАТОВА
Больше всего новых ковид-больных прибавилось в Самаре и Тольятти

Больше всего новых ковид-больных прибавилось в Самаре и Тольятти

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны последние данные о заболеваемости коронавирусом в Самарской области. В пятницу, 15 июля 2022 года, диагноз подтвердился еще у 67 жителей региона. Это немного больше, чем накануне. Общее число случаев заражения теперь составляет 386 569, сообщает оперштаб.

Треть новых больных — жители Самары. Здесь инфекцию подхватил 21 человек. В Тольятти прибавилось 10 ковид-пациентов, в Волжском районе — 8, в Сызрани — 6. В Новокуйбышевске заразились 4 жителя, в Похвистневе и Большеглушицком районе — по 3.

За минувшие сутки на больничные койки отправили 32 пациента. Еще 29 человек закончили лечение. За все время преодолеть коронавирус смогли 377 959 жителей региона.

К сожалению, умер еще один больной. Общее число смертельных случаев достигло 7 912.