Коронавирус 15 июля 2022 года подхватили еще 67 жителей Самарской области

Больше всего новых ковид-больных прибавилось в Самаре и Тольятти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны последние данные о заболеваемости коронавирусом в Самарской области. В пятницу, 15 июля 2022 года, диагноз подтвердился еще у 67 жителей региона. Это немного больше, чем накануне. Общее число случаев заражения теперь составляет 386 569, сообщает оперштаб.

Треть новых больных — жители Самары. Здесь инфекцию подхватил 21 человек. В Тольятти прибавилось 10 ковид-пациентов, в Волжском районе — 8, в Сызрани — 6. В Новокуйбышевске заразились 4 жителя, в Похвистневе и Большеглушицком районе — по 3.

За минувшие сутки на больничные койки отправили 32 пациента. Еще 29 человек закончили лечение. За все время преодолеть коронавирус смогли 377 959 жителей региона.

К сожалению, умер еще один больной. Общее число смертельных случаев достигло 7 912.