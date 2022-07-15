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Общество15 июля 2022 10:38

В Самаре завершить реставрацию фабрики-кухни ЗИМ планируют в ноябре 2022 года

Об этом сообщил депутат Госдумы
Алена ПРОВКИНА
На крыше планируют сделать летний кинотеатр

На крыше планируют сделать летний кинотеатр

Жителям Самары рассказали, когда планируют завершить реставрацию фабрики-кухни бывшего завода имени Масленникова. Восстановление здания закончат осенью 2022 года.

По информации пресс-службы депутата Александра Хинштейна, в областном центре продолжают восстановление территории новой Третьяковки. Основную часть работ уже закончили. На данный момент специалисты перекрыли кровлю, усилили фундамент и заменили конструкции.

Отмечают, что отдельное внимание уделяют крыше. Одно крыло, выходящее на проспект Масленникова, могут использовать, как летнюю веранду.