В Самарской области мужчина обворовал охранников и расплатился за алкоголь

Сотрудники полиции задержали подозреваемого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области охранники задержали подозреваемого в магазине. Он не расплатился за алкоголь.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, охранник обратился за помощью в отделение полиции. Он рассказал, что, работая в магазине, задержал злоумышленника. Мужчина, не расплатившись за алкоголь, стал распивать спиртное в торговом зале.

Хулигана отвели в специальную комнату, где хранились личные вещи сотрудников. Там мужчина похитил портмоне с деньгами и оплатил покупку. Пропажу обнаружили только спустя два часа. Подозреваемого повторно задержали. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело