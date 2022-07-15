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Происшествия15 июля 2022 10:54

В Самарской области мужчина обворовал охранников и расплатился за алкоголь

Задержанный распивал спиртное в магазине
Алена ПРОВКИНА
Сотрудники полиции задержали подозреваемого

Сотрудники полиции задержали подозреваемого

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области охранники задержали подозреваемого в магазине. Он не расплатился за алкоголь.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, охранник обратился за помощью в отделение полиции. Он рассказал, что, работая в магазине, задержал злоумышленника. Мужчина, не расплатившись за алкоголь, стал распивать спиртное в торговом зале.

Хулигана отвели в специальную комнату, где хранились личные вещи сотрудников. Там мужчина похитил портмоне с деньгами и оплатил покупку. Пропажу обнаружили только спустя два часа. Подозреваемого повторно задержали. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело