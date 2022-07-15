В Самарской области более сотни выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ

Один экзаменуемый набрал 300 баллов из 300 возможных Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области подвели предварительные итоги ЕГЭ-2022. Выпускники традиционно показали впечатляющие результаты - количество ребят, набравших 100 баллов, перевалило за сотню. Информацию сообщили в областном правительстве.

По результатам всех экзаменов 120 человек получили 133 максимальных балла. Основная доля пришлась на русский язык - 37 человек, на втором месте химия (27), на третьем разместилась литература (18). 14 ребят показали отличные познания в обществознании, 16 - в математике, 11 - в истории. Еще по трое выпускников получили 100-балльный результат по информатике и ИКТ и биологии, двое - по английскому языку. Один ученик набрал 100 баллов по географии и еще один - по физике.

11 выпускников текущего года получили 100 баллов сразу по 2–м предметам, а выпускник школы № 58 в Тольятти Михаил Романенко набрал 300 баллов из 300 возможных.