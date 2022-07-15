В Самарской области после судебного разбирательства подрядчики отремонтировали дорогу

Подрядчики устранили дефекты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Похвистнево Самарской области судебные приставы обязали компанию отремонтировать автодорогу. На ней появились ямы и следы разрушения.

По данным пресс-службы УФССП России по Самарской области, муниципальное учреждение заключило контракт с подрядчиком, гарантийный срок которого еще не истек. За это время на дорожном полотне появились ямы. Компания, зная о своих обязательствах, игнорировала требования.

Только после взыскания сбора в размере 50 тысяч рублей, должники устранили дефекты дорожного покрытия. Производство окончено исполнением.