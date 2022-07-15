Дмитрий Азаров осмотрел обновленный Дом культуры и библиотеки в селе Шигоны

Глава региона посетил учреждение в рамках рабочей поездки в Шигонский район. Фото: правительство Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с коллективом Дома культуры и библиотеки в селе Шигоны. Встреча прошла в рамках рабочей поездки главы региона в Шигонский район.

Обновленное здание ДК сильно изменилось. Оно было построено в 1989 году и с того момента капитально не ремонтировалось. Глава региона поручил выделить деньги на ремонт объекта, и в прошлом году Дом культуры заработал в преображенном виде. Сегодня в здании находится зрительный зал на 420 мест с современным звуковым и световым оборудованием. В дальнейшем здесь планируют разместить кинотеатр - заявка на грантовую поддержку уже подготовлена. Глава региона отметил, что вся необходимая помощь в реализации этой идеи будет оказана.

В рамках нацпроекта «Культура» в Шигонах также появились модельные библиотеки - центральная «Библиотека - путешествие без границ» и детская «Библиотека путешествий». В них оборудовали несколько новых многофункциональных креативных пространств, оснастили современной техникой. Дмитрий Азаров отметил, библиотеки станут отличным местом для семейных мероприятий.

- Модельная библиотека задумывалась как место встречи поколений, место, куда приходят дети, молодежь, взрослые люди. Важно продумать такие программы, чтобы здесь могли встречаться люди разного возраста и передавать традиции, знания, - обратился к присутствующим губернатор.

Сам коллектив и воспитанники учреждений довольны изменениями. Они отмечают, что в помещениях стало светлее, уютнее и появилось множество возможностей для творчества.