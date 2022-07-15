Самарские таможенники предотвратили вывоз 30 тонн сахара за границу РФ

Мешки с сахаром лежали среди прочих продуктов. Фото: пресс-служба Самарской таможни

Предприимчивые водители пытались вывезти из России крупную партию сахара, однако их деятельность была пресечена сотрудниками Самарской таможни. Информацию сообщили в пресс-службе таможни.

Таможенники остановили три грузовых автомобиля в районе МАПП «Маштаково». Сотрудники мобильной группы осмотрели грузовые отсеки. Здесь, помимо прочего, лежало множество мешков с сахаром. Общий вес товара составил 30 тонн. Известно, что машины направлялись в Казахстан.

В отношении водителей были возбуждены дела об административных правонарушениях по статье «Несоблюдение установленных запретов на вывоз товаров из Российской Федерации». Их также оштрафовали.

- Количество нарушений запрета на вывоз сахара из России становится все больше. Часто, зная о запрете, водители пытаются всячески спрятать запрещенные к вывозу товары. Однако слаженная работа государственных органов нацелена на выявление и пресечение подобных ситуаций, - поделился заместитель начальника Самарской таможни Руслан Тунтаев.

Он также отметил, что подобные истории всегда заканчиваются одинаково: товар возвращается отправителям, а нарушители несут наказание.