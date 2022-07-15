«Крылья Советов» показали форму на сезон 2022/2023

В новой форме “КС” можно будет увидеть уже в эту субботу, 16 июля. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» показали новую форму, в которой самарская команда будет играть в Российской премьер-лиге в сезоне 2022/2023. Технический спонсор остался прежним — немецкий бренд Puma. Домашний комплект выполнен в синем цвете, на футболке — две голубые диагональные полосы.

Выездная форма — и джерси, и шорты — белые. На футболке геометрический узор. Вратари «Крыльев» в новом сезоне будут выступать в желтых футболках и черных шортах.

Форму уже можно приобрести в магазинах «Крыльев». Футболки стоят 3 990 рублей.

Напомним, сезон самарцы начнут выездным матчем с «Оренбургом». Встреча пройдет на стадионе «Газовик» в субботу, 16 июля.