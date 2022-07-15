Самарский ансамбль «Славица» принял участие в кастинге нового проекта Первого канала

Во вторник, 12 июля, коллектив проходил кастинг в Москве. Фото: Народный ансамбль песни "Славица"

На Первом канале идет кастинг в новый проект «Поем на кухне всей страной». Всероссийский телевизионный конкурс застольной песни поможет открыть стране таланты, которые любят исполнять народные или застольные песни в моменты теплых дружеских встреч. Участие в конкурсе приняли самарские исполнители - Народный ансамбль песни «Славица» из Сергиевского района. Его участники рассказали «КП-Самара», как решились на этот шаг и поделились впечатлениями от отборочных туров.

- Информация о конкурсе пришла на почту нашего Дома культуры и мы не задумываясь решили принять участие. Первый кастинг проходил заочно - мы заполнили заявку и отправили видеозапись с исполнением песни. Песню выбрали особую - «По над садом». Это наша семейная композиция, которую нам передала наша бабушка. Мы - третье поколение, исполняющее эту песню, - рассказала «Комсомолке» участница ансамбля Дарья Свирипова.

«Славица» успешно прошла первый кастинг и получила «билет» на второй этап, который проходил «Останкино». Сергиевских гостей прослушивали около 15 человек. Их разместили за столом - под стать основной идее конкурса - а все происходящее транслировалось на экран.

- Наш ансамбль впервые принимал участие в конкурсе такого масштаба. Количество участников поражает - кастинг занял около двух недель. Пока мы находились там, слышали, как звуки песен и музыки доносятся буквально из каждого угла. Конечно, получили колоссальный опыт и массу впечатлений. Даже если мы не пройдем в следующий тур, они навсегда останутся с нами, - рассказывает Дарья.

Теперь «Славице» предстоит дождаться результатов отбора. В случае, если второй кастинг будет пройден, в августе они вновь отправятся в Москву - уже на съемку телевизионной передачи.