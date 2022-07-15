Стало известно, с кем сравнивают самарцы футболиста «Крыльев Советов» Дениса Якубу

Дениса Якубу прозвали "самарским Верратти" Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Футбольные болельщики нередко дают своим любимчикам необычные и забавные прозвища. Похожая традиция сложилась и в «Крыльях Советов». Узнали, с кем самарцы сравнивают полузащитника Дениса Якубу.

Как выяснилось, футболист получил прозвище «самарский Верратти». Откуда оно повелось, Денис Якуба не помнит. По его словам, так его называют и члены команды, и болельщики.

- Мне близки по футболу Верратти, Модрич и Тъяго Алькантара. Периодически просматриваю нарезки с их действиями, - рассказал полузащитник в интервью Metaratings.ru.

Напомним, Денис Якуба выступает за «Крылья Советов» с лета 2022 года. Он провел за самарскую команду 51 матч. На его счету один гол и три результативные передачи.

СПРАВКА

Марко Верратти — полузащитник клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Италии. Лука Модрич — полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид» и сборной Хорватии. Тьяго Алькантара — полузащитник английского клуба «Ливерпуль» и сборной Испании.