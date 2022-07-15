Самарчанка рассказала о жизни по соседству с украинцами в США

Самарская путешественница сначала перебралась в Мексику, а уже оттуда - в США Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Самарской области, переехавшая из региона в Мексику и нелегально проникшая в США, рассказала о жизни на западе. Один из рассказов коснулся отношения местных жителей к русским, пишет ГТРК Самара.

По словам эмигрантки, в США ей встретились не только американцы, но и недавно приехавшие сюда жители Украины. Женщина утверждает, что они всеми силами стараются привлечь к себе внимание - в частности, митингами. Тем не менее, на жизнь русских это не оказывает никакого влияния. Крайне спокойно к россиянам относятся и сами американцы, утверждает самарчанка.

Говоря о жизни в стране в целом женщина отмечает, что в последнее время в США выросли цены на бензин и табачную продукцию. Самарчанка также признается, что уже начинает скучать по своей Родине.