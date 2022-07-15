Самарская область договорилась о сотрудничестве с иностранными партнерами на «АгроВолге-2022»

Самарская область расширяет деловые связи с дружественными странами

Делегация Самарской области приняла участие в крупнейшей международной агропромышленной выставке «АгроВолга-2022», которая прошла в Татарстане. Региональная команда агентства по привлечению инвестиций провела там более 30 бизнес-встреч и свыше 20 переговоров. Их итогом стали договоренности о дальнейшем сотрудничестве с зарубежными компаниями.

— Самарская область расширяет деловые связи с дружественными странами. Она всегда готова к взаимодействию с иностранными партнерами, заинтересованными в создании на территории региона новых производств и рабочих мест, — отметил министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов.

Он добавил, что правительство Самарской области постоянно работает над улучшением инвестклимата и готово оказать компаниям всю необходимую поддержку.

На форуме самарская команда договорилась с предприятиями из Турции о дальнейшем развитии совместных агропромышленных организаций, а с компанией из Ирана — о сотрудничестве в сфере электротехнической промышленности.