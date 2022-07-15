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Общество15 июля 2022 14:48

В Самаре продолжаются работы по аварийно-ямочному ремонту дорог

Дорожники ликвидируют ямы сразу на нескольких участках
Валентина ПОЛИКАРПОВА
17 участков дорог уже приведены в порядок. Фото: администрация Самары

17 участков дорог уже приведены в порядок. Фото: администрация Самары

В Самаре завершили ямочный ремонт на дорогах площадью в 30 тысяч квадратных метров. Информацию сообщили в пресс-службе городской администрации.

Дорожники привели в порядок 17 участков. В их числе - улицы Гагарина, Соколова, Дачная, Белорусская, Первомайская, Чкалова, Обувная, Арбатская, Народная, Советской Армии (1 участок), Вилоновская, Товарная, Магистральная, Заводская и ряд других.

В настоящий момент работы ведутся улицах Ставропольская, Сергея Лазо, 8 марта, Авроры, Физкультурная, Ивана Булкина, Солнечная, Советской Армии (2 участка). Кроме того, дорожники ремонтируют дорогу к кладбищу «Зубчаниновское».

В общей сложности аварийно-ямочный ремонт будет выполнен на 35 участках. Завершить его должны до конца дорожно-строительного сезона.