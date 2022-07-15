Денис Якуба прокомментировал уход Зиньковского и Сарвели из «Крыльев»

В июне 2022 года "Крылья" остались сразу без двух игроков. Фото: old.pfcks.ru

В июне 2022 года стало известно, что полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский переходит в «Спартак». А на следующий день появилась информация об уходе Владислава Сарвели - игрок самарского команды вошел в состав «Сочи». За два дня «Крылья» потеряли сразу двух значимых футболистов, что стало для клуба весомой потерей.

Как сообщил полузащитник клуба Денис Якуба в интервью Metaratings.ru, команда была готова к переходу Зиньковского. Игроки не исключают, что его сможет достойно заменить Сергей Пиняев - у него большой потенциал, и команда готова приложить все усилия, чтобы он стал полноценной заменой.

Якуба также отметил, что «Крылья» поддерживают решение Сарвели играть за «Сочи». По мнению полузащитника, Владислав решил попробовать что-то новое, «выйти из зоны комфорта».

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