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Общество15 июля 2022 15:52

В Самарской области мужчина порыбачил сетями на 38 тысяч рублей

Рыбаку грозит до двух лет лишения свободы
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Уголовное дело рассмотрит мировой суд Красноярского судебного района

Уголовное дело рассмотрит мировой суд Красноярского судебного района

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Кинельского района попал под уголовное дело за незаконную рыбалку. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Подробности сообщили в прокуратуре Красноярского района.

«Удачная» рыбалка состоялась 14 мая текущего года. Следствие полагает, что обвиняемый находился в протоке озер, расположенных в правобережной пойме реки Сок Красноярского района. В этот период был установлен запрет на вылов биологических ресурсов, однако это не смутило рыбака. С помощью сетей он выловил 16 особей плотвы, леща, судака. Общий ущерб составил порядка 38 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов с применением запрещенных орудий, в местах нереста и на миграционных путях к ним». Материалы уже переданы в мировой суд Красноярского судебного района.