В Самарской области мужчина порыбачил сетями на 38 тысяч рублей

Уголовное дело рассмотрит мировой суд Красноярского судебного района Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Кинельского района попал под уголовное дело за незаконную рыбалку. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Подробности сообщили в прокуратуре Красноярского района.

«Удачная» рыбалка состоялась 14 мая текущего года. Следствие полагает, что обвиняемый находился в протоке озер, расположенных в правобережной пойме реки Сок Красноярского района. В этот период был установлен запрет на вылов биологических ресурсов, однако это не смутило рыбака. С помощью сетей он выловил 16 особей плотвы, леща, судака. Общий ущерб составил порядка 38 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов с применением запрещенных орудий, в местах нереста и на миграционных путях к ним». Материалы уже переданы в мировой суд Красноярского судебного района.