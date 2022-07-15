Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 июля 2022 16:37

В Самаре будут судить участников массовой драки на турбазе Проран

В результате потасовки пострадало несколько человек
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Дело будет рассмотрено в суде в конце августа

Дело будет рассмотрено в суде в конце августа

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарский районный суд начал рассмотрение уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Процесс касается массовой драки, которая произошла в июле прошлого года на турбазе Проран.

Напомним, конфликт начался между двумя отдыхающими компаниями. В какой-то момент ссора переросла в драку, свидетелями которой стали другие посетители турбазы. В результате потасовки несколько участников драки получили повреждения различной степени частности.

Теперь фигурантам уголовного дела грозит до 12 лет лишения свободы. По информации суда, рассмотрение назначено на 30 августа.