Защитник «Динамо» Роман Евгеньев вошел в состав «Крыльев Советов»

В "Крыльях" Евгеньев будет выступать под 24 номером. Фото: ФК "Крылья Советов"

Защитник «Динамо» Роман Евгеньев стал новым игроком «Крыльев Советов». Информацию о пополнении состава сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Евгеньев подписал с самарцами двухлетний контракт. В «Крыльях» он будет выступать под 24 номером.

- Роман Евгеньев – молодой, но опытный и квалифицированный защитник. Он стабильно выступал в составе «Динамо». Команда с его участием в прошлом сезоне завоевала бронзовые медали. Хорошие футбольные навыки Евгеньева помогут нашей обороне стать еще надежнее. Желаем ему максимального прогресса и успехов в составе «Крыльев», – поделился главный тренер ПФК «Крылья Советов» Игорь Осинькин.

23-летний Роман Евгеньев - воспитанник «Динамо». В составе клуба он отыграл 86 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.