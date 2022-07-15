«Единая Россия» создала комитет по поддержке женщин России и Донбасса

В рамках встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между «Единой Россией» и Союзом женщин Донбасса. Фото: самарское региональное отделение партии "Единая Россия"

Партия «Единая Россия» создала комитет для реализации проектов по поддержке женщин России и Донбасса. Он будет работать на базе «ЕР». В рамках работы комитета женщинам и детям будет оказана психологическая и медицинская помощь с привлечением волонтеров-медиков. Кроме того, запланирована организация благотворительных фондов и медучреждений.

- Мы знаем, как непросто приходится женщинам на Донбассе, в освобожденных территориях. Вы готовы трудиться и делать все ради восстановления мира и мирной жизни на ваших территориях. И вам требуется наша поддержка, - отметила координатор комитета, замсекретаря Генсовета партии Дарья Лантратова.

Председатель общественной организации «Союз женщин Донбасса» Наталья Приймак отметила, что многие местные женщины хотят реализовать свои проекты. Она уверена, что с помощью комитета женское социальное предпринимательство на Донбассе и в освобожденных территориях получит развитие.